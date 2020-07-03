方達控股逾2億元收購藥物發現及開發業務

目標公司主要為專門從事藥物發現及開發活動之生物製藥公司提供合同研究及定制合成服務。目標公司於美國及中國開展其營運業務。

董事會認為，通過訂立股份購買協議，收購事項將擴大集團在有機合成、藥物化學及工藝研究開發方面的能力，並將使集團在藥物發現及早期開發以及其他輔助服務方面取得增長。此外，美國及中國具有良好的業務展望及前景，這亦能潛在提升集團之收入基礎並鞏固集團之地位，以便在北美及中國合同研究機構行業提供更全面、優質服務，以滿足未來業務的增長。

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