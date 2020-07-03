百濟神州治療骨巨細胞瘤藥在中國正式商業化上市
2020年07月03日 07:09
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百濟神州(06160)公布，安加維®(地舒單抗注射液)用於治療骨巨細胞瘤(GCTB)在中國正式商業化上市，是繼百濟神州和安進在2020年1月達成全球腫瘤戰略合作後，百濟神州首款正式在中國開啟商業化上市的由安進公司生產的藥品。
安加維®於2019年5月獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准用於治療不可手術切除或者手術切除可能導致嚴重功能障礙的骨巨細胞瘤，包括成人和骨骼發育成熟(定義為至少1處成熟長骨且體重≥45kg)的青少年患者。此外，安加維®用於多發性骨髓瘤和實體瘤骨轉移患者中骨相關事件預防的新適應症上市申請(sNDA)已於2020年4月被正式受理，目前正在NMPA藥品審評中心(CDE)技術審批中。
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