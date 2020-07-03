百濟神州治療骨巨細胞瘤藥在中國正式商業化上市

安加維®於2019年5月獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准用於治療不可手術切除或者手術切除可能導致嚴重功能障礙的骨巨細胞瘤，包括成人和骨骼發育成熟(定義為至少1處成熟長骨且體重≥45kg)的青少年患者。此外，安加維®用於多發性骨髓瘤和實體瘤骨轉移患者中骨相關事件預防的新適應症上市申請(sNDA)已於2020年4月被正式受理，目前正在NMPA藥品審評中心(CDE)技術審批中。

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