【市前重點睇】人民幣企7.06　金油齊升

●美匯指數升上97.31；離岸人民幣(CNH)企7.0694；港匯高見7.7501；美元兌日圓處107.53；歐元跌至1.1239；英鎊低見1.2463。金價漲至1,776美元。布油升上43.14美元，紐油高企40.29美元。道指期貨微跌。

●美國5月貿易赤字由4月經修訂後的498億美元，擴大9.6%至546億美元，但較市場預期的532億美元少；期內入口跌0.9%至1,991.2億美元，出口跌4.4%至1,445.1億美元，貿易總額3,436億美元，為2010年4月以來最低。

●美國勞工部公布，6月非農業職位增長480萬個，多過市場預期的323萬個，失業率由5月的13.3%降至11.1%，低於市場預期的12.5%；期內平均時薪按年升5%，升幅低於預期的5.3%，按月則跌1.2%，較預期跌0.8%大。

●美國上周首次申領失業救濟人數由前一周的148萬人，略降至142.7萬人，但多過市場預期的135萬人。

●美國5月工廠訂單升8%，扭轉4月跌13.5%的勢頭，但升幅較市場預期的8.6%為低。

●美國5月耐用品訂單終值升15.7%，升幅與初步估計和市場預期的15.8%相若，撇除交通設備的訂單升3.7%，升幅低於初步估計和市場預期的4%。

●美國國會預算辦公室下調今年國內生產總值(GDP)預測至收縮5.9%，但預計2021年將出現更大幅度的反彈。

●美國10年期國債孳息率跌0.65點子，報0.6693厘。

●即月恒生指數夜期收報25,121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。

●港股ADR指數收報25,105點，跌18點。

●紐約8月期油收報每桶40.65美元，升0.83美元或2.08%，創自3月6日以來收市新高。布蘭特9月期油收報每桶43.14美元，升1.11美元或2.64%。

●紐約8月期金收報每安士1,790美元，升1.1美元或0.6%。

●英國與歐盟的脫歐談判提前一天結束，英方稱主要障礙依然存在。雙方下周將繼續磋商，歐盟首席談判代表稱仍有可能達成協議。

●德國議會支持歐洲央行債券購買計劃。

●外媒報道，在德國支付公司Wirecard因爆出醜聞而申請破產之後，德意志銀行正考慮收購全部或部分Wirecard旗下的銀行業務。

●瑞幸咖啡發表聲明指，因免去陸正耀董事長職位的建議未獲得其他與會董事不少於2/3的贊成票，因此他將繼續擔任該公司董事及董事長。

●外媒報道，諾基亞在美國國際貿易委員會指控聯想專利侵權，並試圖阻止聯想生產的手提電腦、平板電腦和桌面電腦進入美國市場。

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