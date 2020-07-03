【股民熱話】滙豐股價將繼續尋底？月供計劃點算好？

踏入下半年，到底滙豐股價會點走？筆者認為，需要注意三個風險，致使其股價會繼續跑輸大市，更有再破底之虞。

首先，中美角力不大可能因為美國總統11月大選有結果而終結。滙豐的尷尬，在於其盈利主要來自中、港市場，要繼續經營，得緊跟兩地政策行事，可業務涉及美國等海外市場，難免成為中、美角力的磨心，尤其美國已取消香港的特殊地位，滙豐會否成為美國的制裁機構對象，可能性不能完全排除，這些潛在風險，足以為其估值添壓力。

其次是派息不明朗。今年滙豐暫停派發股息，到底下一財政年度的派息政策如何，尚未可知。若下一財政年度皆不派股息，料會有更多長情股東死心沽貨，資本回報亦會給其他地區的大型金融股比下去，股價翻身路艱難！

此外，可以預期，隨着更多大型中概股來港上市，下半年的資金焦點仍在新經濟股。另一方面，依目前全球的第二波疫情來看，經濟復甦前景並不樂觀，作為傳統經濟產業的銀行業，備受貸款需求疲弱、不良貸款以及呆壞帳撥備增多的困擾，相信未來數月，資金棄舊(經濟)愛新(經濟)的趨勢會更明顯，尤其是當年內更多新經濟企業納入指數成分股，將進一步攤薄舊經濟股的比重，這些因素並未完全反映在滙豐目前的估值上。

故此，若尚未持股，筆者奉勸別多手，皆因市場上有更多更有把握的選擇。若仍持股，又或者參與其相關的股份計劃，應否加注溝貨或繼續月供？老實講，投資應該定期檢討，若覺不對路，應該修正策略止損而非繼續錯下去，即使不願沽貨，在前景見改善前，可考慮另作他選，且別一味溝貨，免得愈溝愈低，浪費資本機會成本，兼輸掉信心，誤了整個投資組合的部署。

東網財經專欄作者 帥哥

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