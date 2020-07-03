【專家點評】古勝：華晨中國有勢可追

等咗幾個月，港股終於爆邊向上，昨(2日)單日飆升697點，以全日最高位收市報25,124點，用收市價嚟計，係過去三個多月的高位，成交金額高達1,759億元，後市有望繼續向上，甚至回補3月初的下跌裂口，重見26,000點不是夢。

坦言講，港股一直都有維穩力量，今次挾埋大戶一起放紙鳶，可以升到幾高，老古真係唔敢估，就好似邊有人估到騰訊控股、港交所會愈升愈有。但尋日連一向弱勢的中國人壽都升近1成，相信「禾雀亂飛」的場面亦不遠矣。現階段，好友自然係繼續坐貨，至於加唔加注就自行決定，但要嚴守止蝕。至於淡友，老古都係嗰句，暫時唔好蒲頭去螳臂當車，等出現轉勢信號再算喇。

睇走勢，該股昨收報7.33元，大升5.6%，錄同業最大升幅，目前形態似足頭肩底，可考慮於7.3元水平小注博入，向上阻力位為8.3元，向下支持位為6.7元。

東網財經專欄作者 古勝

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