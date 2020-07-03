【專家點評】梁彥穎：「鐵兀鷹」贏錢心法分享

筆者於上月中提議，用恒指24,300點作為中線進行「鐵兀鷹」(Iron Condor)策略，沽出行使價22,800點的恒指認沽期權，收取186點的期權金；以及沽出行使價24,800點的恒指認購期權，收取139點。防止輸身家，投資者要封頂和封底，所以應同時買入行使價20,800點的恒指認沽期權，付出成本44點；以及買入行使價26,000點的恒指認購期權，成本為13點。整套策略的最大潛在虧蝕是8.86萬元，結果順利在結算日獲利大約1.34萬元。

成功非僥倖，進行Iron Condor策略前需留意以下要點：

1. 大市需在兩個月之內，在相同高位及低位徘徊至少兩次或以上。此高低位中間就是分水嶺中線。

2. 找到中線後可耐心等候大市再回中線，然後在高、低位分別沽出認購及認沽期權；為提高勝算，可在高位以上另找阻力位及在低位以下另找支持位。

3. 若非常有把握，可直接先沽一面，待大市升穿或跌穿中線，才沽另一跨價期權，但風險自然將會增加。

4. 重點是不要大市升穿或跌穿期權的行使價，不用在意兩者收取的期權金是否相同；也不用在意兩者行使價離中線是否相同。

5. 為避免輸身家，計算風險後必須買入封頂及封底期權。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626