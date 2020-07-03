【專家點評】麥嘉嘉：內地復甦理想有利股債

恒指上半年累計下跌3,762點，跌幅超過13%。自3月12日裂口低開約570點後，一直未能補回該裂口，並且多次挑戰25,000點但未能成功。下半年投資者面對的挑戰仍多，包括第二波疫情爆發、中美關係逐漸緊張、美國大選及地緣政治衝突等，都為港股帶來下行壓力。不過，隨着內地推進復工復產、以及六穩六保政策的落地，內地經濟不宜過分悲觀。這將為港股提供支援，預料第三季港股大跌機會不大，但在上升動力欠奉下，料短期恒指仍然以上落格局為主。

經濟數據方面，內地公布6月中國官方製造業採購經理指數(PMI)為50.9，優於市場預期的50.5，按月升0.3個百分點，並創3個月高。從企業規模看，小型企業PMI仍處於盛衰分界線之下，反映小型企業仍然面對較大經營困難。不過，在內地大規模推出刺激性財政及貨幣政策之下，小型企業資金流斷裂風險仍未算顯著。從近期中國的經濟數據可見，內地經濟恢復進程理想，我們繼續維持增持中國股票及債券的觀點。

隨着第二上市及同股不同權公司的納入，將有望改善恒生指數和恒生中國企業指數的行業結構。另外，中概股回歸、港股本身指數成分股調整及H股全流通持續推進，擴容內地市場核心資產池，帶來了值得關注的配置機會；相關改革亦有助於港股市場結構整體轉型，新經濟佔比持續提升，長遠來看有望吸引更多資金追蹤指數，提高香港市場吸引力。

板塊方面，以科技、消費、醫療、通訊為代表的成長板塊，今年顯著跑贏以金融、地產、能源、工業、原材料為代表的價值板塊。我們繼續看好屬新經濟概念的科網及醫藥板塊。近期多家上市公司配股集資，當中包括科網及醫藥股，相關股價調整為投資者提供買入機會。投資者需嚴選優質股份。科網板塊宜選擇專注於軟件開發類公司，具雲計算及人工智能(AI)概念優先。醫療板塊則選擇具藥物開發能力及提供服務的公司為主，投資者亦可留意醫療器械製造商。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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