理財Campus：4類收息資產全面剖析

環球疫情仍未受控，加上《港區國安法》通過後，市況或不穩。今趟專家教你將資金暫泊於四類收息資產，待市況明朗後再出擊。收息資產包括派息基金、高息股、債券及年金，由淺入深介紹各類投資的回報及風險。

●派息基金：首選債券 利率較高

派息基金包括債券基金、股票基金及股債混合基金。FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指，食息族買債券基金會更合適，因債券基金標的資產是債券，所以發行人可以直接將債券孳息用作基金派息。反之，股票基金及股債混合基金之標的資產派息與基金之派息未必脗合，且一般較債券孳息率低，若在股市波動的情況下，基金或需要將部分資產變現派息。

他續指，較低風險債券類別，即發達國家主權債券、美元債券及亞洲投資級別債券基金等，在低息環境下，預期收益率不高。而較高風險債券類別，包括環球及美國高收益債券、新興市場債券及亞洲高收益債券基金之收益率較參差。當中新興市場債市對油價下跌非常敏感，隨時觸發資金外逃，所以其債券基金投資風險大。但他看好亞洲高收益債券基金，指其債息息差相對闊，回報可觀。

但他提醒，經濟正處於下行周期，投資者宜選兩年期的債券基金，減低流動性及違約風險。他首選滙豐亞洲高收益債券基金，因其年度化息率逾8厘，且每月派息。

●公用股：業務難受經濟影響

退休人士宜將投資組合至少三成資金配置公用股，其餘為年金、高增長股票及現金。他們僅得一注資金，絕不能過勇過急，加上目前市況不穩，所有投資者都要量力而為。

至於油股，他提醒，油價一度勁插，影響油企收入，投資者不應奢望油股會如去年般派發高息。此外，他說，「財息兼收」的股份可遇不可求，投資者絕不能寄望公用股股價有爆炸性升幅。

●企業債：內房回報吸引 可小注

環球低息環境下，國債孳息率接近零水平，投資者只好轉向較高風險的企債，不過，由於內房債的信貸風險相對高，不建議投入較多的資金。

內房企業以剛性需求為主，在新冠肺炎疫情肆虐期間，相較其他行業，內房所受的影響屬於中等水平。恒大今年上半年累計合約銷售額約3,488億元人民幣，按年增長23.8%，其土儲規模更為全行之冠，所以往後可以減少買地支出，實現去槓桿化。他建議投資者買入恒大兩至三年債券，其孳息率高達13至14厘，及碧桂園四至五年期債券，孳息率亦有5至6厘。

另外，他提醒投資者避開航空、零售及租車公司，以至從事城市建設之企業債，因疫情對這些行業的打擊嚴重，債務違約風險大。他續說，投資者較易誤會城市建設的公司必定有地方政府撐腰，即使該公司尚未上市，盈利能力低，甚或未有披露財務報表等，也會盲目追入其高息債券。不過，因其不屬於政府官方債券，所以一旦出事，債券將變成廢紙。

●年金：分兩種啱不同年齡

年金一般分為「即期年金」及「延期年金」兩類。即期年金沒有累積期，投保人一次過繳付保費後，隨即每月領取年金收入。由政府推動的香港年金計劃便是即期年金，60歲或以上香港永久性居民就有資格申請。延期年金則設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期內生息及繼續投資，待一段時間後才領取年金收入，這類年金亦適合在職人士。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀指，年金為長期保險產品，愈長壽愈賺得多，但若受保人不幸在保證期內身故，也可收取身故賠償。不懂投資的年長人士也可考慮買年金保本，免在股場失利一鋪清袋。但她不建議年輕人購買年金，指其鎖死資產，或影響將來買樓或移民等人生大事。

年金預期年回報率逾4至7%不等，而私營保險公司所提供的年金產品所派發的年金額一般分為保證及非保證，留意非保證部分受保險公司投資回報、理賠及盈利等因素影響，在極端情況下，非保證部分可以是零。

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