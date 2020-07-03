恒指曾漲逾250點 騰訊及港交所回吐1%

港股高開195點至25,319點後反覆報升，恒指最多升過259點或1%，高見25,383點，最新仍升124點或0.5%，報25,248點；國指最新升120點或1.2%，報10,177點。

吉利汽車領漲5.7%，為表現最佳藍籌。騰訊及香港交易所繼昨日破頂後稍回，齊跌逾1%，分別報512.5元及344.4元。

【09:20】【港股開市】恒指升至25300點水平 滙豐漲近2%

港股延續昨(2日)升勢，恒生指數高開195點或0.78%，報25,319點；國企指數亦高開89點或0.89%，報10,146點。

重磅股中，滙豐控股漲1.8%見38港元，已貢獻大市43點；友邦保險升0.4%；建設銀行升0.3%；騰訊及中國移動齊升0.2%；香港交易所暫無升跌，報350元。

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