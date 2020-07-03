A股快報：滬綜指突破3100點關　券商股做好

內地股市開市報升，滬綜指開市已升穿3,100點關，高開13點或0.43%，報3,104點；深成指高開26點或0.21%，報12,295點；創業板指高開1點或0.08%，報2,426點。

中信証券高開3.99%，中信建投高開9.55%。有報道指中國中信集團將收購中信建投証券的股份，並指中信証券及中信建投已內部同意一項合併計劃，然而，中信証券及中信建投分別澄清，未獲悉合併計劃。

人民銀行公告，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，周五(3日)未展開逆回購操作，另有1,100億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠1,100億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0638，較上日下調72點子。

截至周四(2日)，上交所融資餘額報5,993.9億元，按日增加58.91億元；深交所融資餘額報5,556.21億元，按日增加69.6億元；兩市合計11,550.11億元，按日增加128.51億元。

分析指出，A股新一輪牛市呼之欲出，目前A股4個具有長期意義的牛市先行指標逐一顯現：從周四盤面看，券商股成為領漲板塊；滬深港通北向資金買賣總額創歷史新高；A股成交放大，總成交額突破1萬億元；自6月以來，兩融餘額大增接近千億元，活躍度明顯提升。

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