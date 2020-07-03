中國經濟：6月財新中國服務業PMI升至58.4

隨着服務業復工快速推進，6月中國服務業經營活動繼續改善。6月財新中國通用服務業採購經理指數(PMI)錄得58.4，較5月上升3.4個百分點，為2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間；預期為53.2，前值為55。

此前公布的6月財新中國製造業PMI提高0.5個百分點至51.2。兩大行業PMI雙雙回升，帶動6月財新中國綜合PMI提升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來的最高值。

有關走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的6月服務業商務活動指數錄得53.4，上升1.1個百分點；綜合PMI回升0.8個百分點至54.2。

隨着疫情防控措施放寬，6月服務業新訂單指數錄得2010年9月以來的最高值，連續兩個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自2月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長。綜合看，新訂單總量繼續上升，為2011年2月以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

6月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，企業普遍表示，疫情繼續影響用工，部分企業稱有員工自願離職。6月製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且降幅擴大。

因新訂單增加，服務業企業積壓業務量結束連續3個月的下降，出現回升。製造業企業積壓工作量也小幅上升，帶動綜合積壓工作量再次上升。

6月服務業投入品價格輕微下降，企業反映，這與用工支出下降以及加大削減成本力度相關。製造業原材料購進價格3月以來首次回到擴張區間。二者綜合，綜合投入成本輕微上升。

6月服務業收費價格基本維持不變，但結束連續6個月的下降，部分企業因支出上升而加價，也有企業為刺激銷售而下調價格。製造商僅小幅上調產品售價，導致綜合產出價格小幅上升。

由於預期疫情管控措施放寬，市場將繼續好轉，6月服務業樂觀度在擴張區間攀升，升至3年以來最高值。製造業樂觀度也在擴張區間攀升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於新冠肺炎疫情對服務業衝擊更大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復甦勢頭。服務業出口需求正在修復，製造業外需仍面臨較大壓力。

王氏續稱，就業問題仍是重中之重，6月製造業和服務業就業均有所收縮。解決就業問題，既需要宏觀層面復產復工的進一步推進，也有賴於政府在微觀層面出台更有針對性的救助紓困措施，助力企業渡過難關。

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