沙田工業地截標：至少錄得7份標書

他又指，比起政治因素，新冠肺炎疫情對市場影響較大，希望2、3年後疫情會減退，並認為疫症下工商舖市場較靜，但住宅樓市相對穩定。

該工業地將來可建總樓面達938,541方呎，是超過20年最大規模工業用地，市場預計每方呎樓面地價2,280至4,000港元，估值約21.4億至37.5億元。

上述土地可作多項用途，包括工業、倉庫及附屬辦公室；亦可作洗衣、乾洗、汽車修理工場、貨物裝卸及貨運設施與實驗室。而資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、媒體設計及媒體製作，都是許可的用途。

按照出售章程規定，買方需自費在項目發展期內興建公眾停車場，提供305個車位，相關面積將納入總樓面內。而將來物業沒有拆售限制，但公眾停車場部分則要以整個出售。

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