全球經貿戰：中國增購美國農產品　惟未及協議承諾

根據美國政府的數據，該國的小麥和玉米的月度發貨量均為1年多以來最大，主要由於中國政府力求實現1月份時簽署的中美貿易協議中承諾的365億美元採購目標。不過，根據智庫組織彼得森國際經濟研究所的貿易協議追蹤數據，即使糧食出口增加，中國只勢將採購約270億美元。

財經媒體彭博報道，儘管美國出口商在5月份向中國發送大量的小麥、玉米、棉花、豬肉和其他農產品訂單，但中國需要進一步加快購買步伐才能兌現貿易協議承諾。

然而，有關數據並不能說明一切，因為其僅計算了2020年截至5月份發貨的產品，並不包括已售出但尚未發貨的產品。

傳統上，大豆是美國對中國出口價值最高的農產品。截至5月，出口商向中國出口了340萬噸美國大豆，交易額約為12.5億美元。

不過，根據美國農業部的數據，買家已購買了近700萬噸大豆，該些大豆將在8月31日結束的當前季節以及9月1日開始的下一個季節進行運輸。數據顯示，下個季節的總數是自2014年以來每年同期的最高水平。

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