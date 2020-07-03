【亂世買金】盛寶銀行：未來數年金價將再創新高

丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管表示，基於多種理由，黃金將在2020年下半年繼續走高，未來幾年更會再創新高。

亞洲時段8月黃金期貨現價報每安士1,787.8美元，跌2.2美元或0.12%。

外媒引述盛寶銀行商品主管Ole Hansen在最新研究報告中指出，近期金價穩定在每安士1,700元左右。在4月全球新冠肺炎疫情導致的封鎖措施下，金價一直做好。雖然如今疫情已相對受控，他預期黃金仍然是2020年以來唯一顯示正收益的關鍵商品。

他認為，今年金價將再次達到至少每安士1,800美元，並在未來幾年中再創新高。支持下半年金價上漲的原因包括對更高通脹率以支持債務水平的政治面需求、全球儲蓄過剩持續上升，以及在11月美國總統大選之前加劇的地緣政治緊張局勢。

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