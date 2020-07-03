全球經貿戰：中國浪潮稱英特爾已恢復供應晶片

浪潮信息現報38.13元人民幣，升1.15元人民幣或3.11%。

早前有消息指，美國出口管制名單內有浪潮信息，而Intel將暫停出口晶片給浪潮。Intel隨後表示，因為需要根據美國相關法律對內部供應鏈進行調整，所以暫停對浪潮出貨兩周，之後便可恢復正常供應。

浪潮信息是浪潮集團旗下的子公司，實際控制人為山東省國資委，其業務範圍涵蓋X86伺服器、記憶體、資料庫以及AI管理軟體等等，是IT基礎架構技術、產品、方案服務供應商。

根據Gartner的2020年第一季數據，浪潮信息佔中國伺服器37.6%的市場比重位居第一，全球9.6%的比重位居第三。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626