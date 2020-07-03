【全球攬炒】日本窮人愈來愈多　中產階層恐逐漸消失？

外媒報道，牛津經濟研究院駐日本經濟學家Shigeto Nagai發表報告，警告隨着日本貧困率上升，該國的中產階層正在緩慢消失。

Nagai認為，在上世紀90年代泡沫破裂後，所有收入群體的收入均有所下降，而隨着中等收入和高收入群體的收入減少，低收入家庭的的佔比已經上升。雖然不平等並沒有擴大，收入也沒有集中在最上層，但低收入家庭的比例一直在上升，而犧牲了中等收入群體的利益。這一長期的收入下降過程跨越了所有收入群體。Nagai警告，日本的中產階層正在逐漸消失。

事實上，Nagai提及，形成該種現象的因素包括日本的「終身僱用制度」，是分配收入的主要動力，包括隱性保證員工退休、資歷決定工資、公司工會等，是相對穩定但僵化的系統。結果是工資只會緩慢上升，相比之下西方高層員工收入高得多，但日本菁英群似乎已經滿足。

日本為與勞動力成本較低的國家(如中國)競爭，有關制度雖然開始轉變，但仍無法提升收入。將終身僱用制的正式員工轉為兼職員工，2019年兼職員工按年增長2.1%，遠超正職的0.5增幅。兼職時薪雖然有所增長，惟薪水仍比正職低，加上婦女、老人進入兼職勞動力市場，使一般工人工作時間縮短，低收入家庭的比例持續上升。

此外，日本央行的多種政策仍然無法達成2%的通脹目標，導致工資增長停滯。Nagai憂慮，中產階層的消失可能導致消費進一步停滯，低收入族群對消費稅調升更為敏感。

日本股市於1989年12月創史上新高後，經濟泡沫亦踏入頂峰，惟好景不常，1992年正式宣布泡沫爆破，經濟自此「迷失」，而在90年代初開始的「迷失十年」，其特點是在前幾年的經濟繁榮後出現經濟停滯和通縮，至今其陰影仍未完全消散。目前，日本經濟則已邁向「迷失30年」。

根據經合組織的最新數據，日本目前貧困率為15.7%。該指標是指家庭收入不到整個人口中位數收入一半的人。

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