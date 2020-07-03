港元拆息︰1個月回軟至0.42厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈兩連跌；1星期報0.24厘；與樓按相關的1個月回軟至0.42厘；3個月處0.78厘水平。

3/7/2020

隔夜 0.10833厘

1星期 0.24881厘

2星期 0.33518厘

1個月 0.42786厘

2個月 0.61179厘

3個月 0.78345厘

6個月 0.99929厘

12個月 1.25571厘

2/7/2020

隔夜 0.12881厘

1星期 0.27500厘

2星期 0.35167厘

1個月 0.46268厘

2個月 0.64810厘

3個月 0.78560厘

6個月 1.01958厘

12個月 1.31185厘

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