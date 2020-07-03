港元拆息︰1個月回軟至0.42厘
2020年07月03日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈兩連跌；1星期報0.24厘；與樓按相關的1個月回軟至0.42厘；3個月處0.78厘水平。
3/7/2020
隔夜 0.10833厘
1星期 0.24881厘
2星期 0.33518厘
1個月 0.42786厘
2個月 0.61179厘
3個月 0.78345厘
6個月 0.99929厘
12個月 1.25571厘
2/7/2020
隔夜 0.12881厘
1星期 0.27500厘
2星期 0.35167厘
1個月 0.46268厘
2個月 0.64810厘
3個月 0.78560厘
6個月 1.01958厘
12個月 1.31185厘
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