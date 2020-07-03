騰訊雲清遠數據數據中心今上線　投資百億

今次開始服務的數據中心是清遠數據中心的一期項目，園區用地面積超過400畝，約等於40個標準足球場。其後，清遠數據中心將與騰訊雲目前營運商的粵港澳區三大核心城市深圳、廣州、香港中現有核心子系統，灣區域部署的200多個邊緣交錯形成充分連接。

據悉，騰訊雲清遠數據中心採用了多個騰訊最新的數據中心技術，如騰訊第四代數據中T-block技術，滿足快速交付；首次擴展部署騰訊雲星星海自研服務器；擁有高度自動化的營運能力，通過人工智能(AI)，機械人等技術產品應用，在設備管理，巡檢等方面實現智能管理等。

騰訊現價報516.5港元，跌2元或0.39%。

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