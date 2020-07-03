騰訊雲清遠數據數據中心今上線 投資百億
2020年07月03日 11:32
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作為騰訊控股(00700)旗下華南雲計算基地三大項目之一、投資百億元人民幣的騰訊雲清遠數據中心周五(3日)正式上線，該中心是國家新基建戰略背景下騰訊雲開服的首個超大規模數據中心，規劃容納100萬台服務器。
今次開始服務的數據中心是清遠數據中心的一期項目，園區用地面積超過400畝，約等於40個標準足球場。其後，清遠數據中心將與騰訊雲目前營運商的粵港澳區三大核心城市深圳、廣州、香港中現有核心子系統，灣區域部署的200多個邊緣交錯形成充分連接。
據悉，騰訊雲清遠數據中心採用了多個騰訊最新的數據中心技術，如騰訊第四代數據中T-block技術，滿足快速交付；首次擴展部署騰訊雲星星海自研服務器；擁有高度自動化的營運能力，通過人工智能(AI)，機械人等技術產品應用，在設備管理，巡檢等方面實現智能管理等。
騰訊現價報516.5港元，跌2元或0.39%。
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