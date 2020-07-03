以史為鑑！科技股大漲美股屢破頂　科網泡沫將重臨？

雖然美國新冠肺炎疫情持續，但仍無阻美股漲勢！美股主要指數自3月底反彈，科技股領漲推動納斯達克綜合指數近期屢創新高。當中，納斯達克100指數本周四個交易日累漲492點或5%，漲幅超越標普500指數。但有專家擔心市場的漲勢，更直言此時此境令人回想起2000年科技網絡泡沫。

華爾街原本認為，高估值的科技股將是疫情的第一批受害者，但這些公司卻因有強健的資產負債表，以及自動化和符合家居防疫投資趨勢的優勢，幸而在今年股市血洗中免疫。外媒報道，美股今年走勢如雲霄飛車，納斯達克100指數除了自3月閃崩中收復失地，全年更有望創20年來最大漲幅。

StoneX全球市場策略師Yousef Abbasi坦言覺得神奇，即使有歐美和中國的監管疑慮，投資者依然把資金投入大型科技股，情況已經和基本面脫節。Exencial Wealth Advisors投資長Tim Courtney則擔心市場漲勢，尤其是納斯達克。如果比較大型增長股估值相對大盤、或大型價值股和小型價值股，肯定會回到2000年代的範圍。

雖然有分析認為科技股走得太快，但背後指標卻顯示有支持。目前，納斯達克100指數比疫情引發股市閃崩高出逾600點，相較標普500指數的比率超過科網泡沫時期的高位。同時，科技股大升已把納斯達克100指數推高到200日平均線之上，溢價幅度接近20%，和2月市場高位相脗合。

而納斯達克100指數和標普500指數的相對表現超越2000年的高位，被圖表派視為看漲的理由。在科網泡沫崩潰前一年，標普500資訊科技類股成分股企業累計獲利500億美元，反觀這個數字在去年達到2,400億美元，意味着潛在獲利能力是20年前的5倍。

被稱為「FAANG」的Facebook、蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Netflix，以及Google母公司Alphabet，上周五(6月26日)重挫逾5%，而本周四天以來這些股份合計上漲7.6%，是4月以來最佳一周。

投資者現在擔心的納斯達克100指數波動性，該指數30天隱含波動率連續12天低於標普500同樣指標，是2011 年迄今第二長連跌，回歸過往常態。CBOE NDX波動率指數(VNX)通常高於CBOE波動率指數(VIX)，但今年來兩者差距不只縮水為三分之一，甚至在本周超越後者。

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