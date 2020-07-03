【全球攬炒】新債王：美國經濟V形復甦至少需耗時1年

外媒報道，儘管美國股市在3月中旬強勁反彈，但有「新債王」稱號的雙線資本創辦人岡拉克認為，美國經濟出現V形復甦的可能性很小，並指復甦至少需耗時1年，相信美國經濟能快速復甦的人過於樂觀。

他提到，數據反映美國失業人數約有5,000萬，未全部重返工作崗位，但是政府採取的舉措讓這批失業人士依然取得收入，缺乏急於重返工作誘因。

岡拉克指稱，雖然目前的失業情況大多是對低收入家庭造成打擊，但有一波裁員潮正逼向中階管理層等白領階層。由於大規模民眾在家工作，引發人力過多的問題，公司最可能採取的情況就是縮減規模及降低工資，導致部分中產人士失業。他直言，如果發生這種情況，政府不太可能為那些薪水更高的人提供救助。

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