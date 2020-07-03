港股格局： 投資者可留意內地支付平台移卡
2020年07月03日 12:00
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周五(3日)開市美團點評(03690)和阿里巴巴(09988)升超過2%，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為兩隻股份入藍籌的機會大，阿里在美國的股份上升3%，美團有北水支持，但小米(01810)受印度業務影響，基本因素問題拖累股價。
他形容騰訊與港交所情況類近，股價超買所以有調整是正常，但騰訊並不會因更多的新經濟股進入藍籌而大受影響，因為新經濟股真正影響的是舊經濟股，例如匯控和其他銀行金融股。
投資者可留意剛上市的內地支付平台移卡(09923)，是與騰訊有關係的新經濟股，雖然股價沉寂了一段時間，但在今日成交量增加的支持下，股價有所突破，他指內地和全球對二維碼的需求會有增長，股價上升空間相當大。
他預料，恒指25,300點是短期比較大的阻力位置，反彈50%黃金比率，25,000點起步，進一步到25,300點，及後後市可能會反彈到26,000點。
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