港股格局： 投資者可留意內地支付平台移卡

他形容騰訊與港交所情況類近，股價超買所以有調整是正常，但騰訊並不會因更多的新經濟股進入藍籌而大受影響，因為新經濟股真正影響的是舊經濟股，例如匯控和其他銀行金融股。

他預料，恒指25,300點是短期比較大的阻力位置，反彈50%黃金比率，25,000點起步，進一步到25,300點，及後後市可能會反彈到26,000點。

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