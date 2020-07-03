【高盛推介】跟進平保高槓桿認購證
2020年07月03日 12:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安近日走勢相當落後，6月至今只上升了4.5%，遠遠落後另一隻內險股的17.9%升幅及恒指的9.4%升幅。
有券商發表報告指馬明哲辭任平保首席執行官職務的實際影響不大，維持「增持」評級，目標價100港元。
平保走勢落後，吸引資金吸納其認購證追落後，平保認購證已經連續10個交易日見資金流入，而周四(2日)更有近1,900萬元流入，是當日最多資金流入的個股認購證。
投資者如看好平保並計劃部署其認購證，可利用網站上的認股證搜尋器，並以行使價82至90之間、兩個月期以上搜尋中期輕微價外證，並留意當中槓桿最高的平保購證(26387)，行使價88.93元，2020年9月16日到期，實際槓桿17.4倍。
另外，行使價87元附近、10月份到期的中期貼價證亦是現時較受歡迎的條款，可留意當中槓桿最高的平保購證(27363)，行使價86.91元，2020年10月22日到期，實際槓桿13.4倍。
牛證則可意低街貨貼價牛證(63974)，收回價76元，行使價75.48元，換股比率100，槓桿比率12.2倍。
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