債券通開通3周年　人行推4項新舉措

債券通開通3周年，中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝表示，為進一步完善債券通，人民銀行將推出4項新舉措，包括進一步降低交易成本；適當延長交易服務平台的服務時間；與新的境外交易平台對接，擴闊服務的覆蓋範圍；進一步完善一級市場的服務品質。

他提到，過去3年，人行、香港金管局與市場機構共同推動債券通高效率、平穩運作，成為中國金融市場對接國際通行，同時充分尊重中國國內市場規則的實踐，為中國金融市場對外開放的重要橋樑。

截至今年6月底，通過債券通入市的境外機構超過550家，帳戶數量達2,012個，覆蓋全球33個國家和地區。3年累計成交量超過6萬億元人民幣(下同)，單日最高成交達369億元。同時，債券通先後有助中國債券納入彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列，對中國債券市場的對外開放有良好的推動作用。

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