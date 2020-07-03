【瑞通推介】美團再創新高　走遠牛入近牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國6月非農業職位增長較預期強勁，但市場仍關注疫情惡化情況，大市升勢受限。道指隔晚收報25,827點，升92點或0.3%。

港股下半年開局顯著做好，恒指周四(2日)以全日高位25,124點收市，漲697點或2.8%。周五(3日)早段再漲逾200點，升破25,300點，創今年3月以來高位。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.6億元，反映投資者預期大市急漲過後將回軟。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

美團點評周四收漲4.3%於179.4元，盤中曾高見181元創上市新高。近日有傳美團聯合創辦人、高級副總裁王慧文將宣布提前退休，一度影響公司股價表現。美團周五早段再創新高，高見188元。周四有超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有360萬元淨流入。

小米集團周四發布首款高端小米電視，並獲中金唱好其印度業務將強勁復甦，帶動小米周四以近全日高位13.6元收市，上漲5.9%，結束3日跌勢。騰訊控股和美團點評近期屢創新高，小米則受累中印關係緊張，是較落後的一員，周四升幅則冠絕ATMX。周五早段高位整固，後市留意能否挑戰近期受制的14元關口阻力。周四有6.23億元淨買入小米。輪證資金流方面，周四有近540萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄100萬元淨流入。

內房上半年銷售數據勝預期，帶動多隻內房股大幅上升。融創中國連跌6個交易日後，周四急飆14.4%收市，報37.15元，創3月以來收市高位，並一舉收復各移動平均線。周五早段升勢持續，再升約4%，逼近39元。周四有1.36億元北水淨流出融創，是全日淨流出最多股份。輪證資金流方面，周四分別有約230萬和150萬元淨流入其好倉和淡倉。

有券商看好內險保費持續復甦，加上中國銀保監發布保險資金參與金融衍生產品，與國債及股指期貨相關政策，資金追捧內險板塊。中國人壽橫行約半個月後，周四突急飆9.7%，收報17.12元，是表現最佳藍籌。周五早段續升近4%，逼近17.9元。周四分別有近370萬和70萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626