新加坡5月零售銷售急降51.2% 創歷來最大跌幅
2020年07月03日 13:11
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受新冠肺炎疫情的打擊，新加坡5月份零售銷售按年下降52.1%，創自1986年有紀錄以來的最大跌幅，市場預估為下降47.0%，表現遜市場預期，且為連續第16個月下跌。
不過，對零售商而言，5月可能是最殘酷的月份，隨着新加坡部分鎖定計劃於6月2日開始逐步解除，銷售將開始恢復。
經季節性因素調整後，零售營業額較4月下降了21.5%；不包括汽車在內，銷售額下降了20.1%。
與4月一樣，5月零售銷售僅增長了兩類，超級市場和大型超市的銷售額增長了56.1%，而小型超市和便利店的銷售額亦增長9.1%。
由於所有食品和飲料企業在5月份仍只允許外賣或外賣業務，該類別的收入下降了50.1%，比4月份的52.7%略有改善。
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