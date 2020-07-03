新加坡5月零售銷售急降51.2%　創歷來最大跌幅

受新冠肺炎疫情的打擊，新加坡5月份零售銷售按年下降52.1%，創自1986年有紀錄以來的最大跌幅，市場預估為下降47.0%，表現遜市場預期，且為連續第16個月下跌。

不過，對零售商而言，5月可能是最殘酷的月份，隨着新加坡部分鎖定計劃於6月2日開始逐步解除，銷售將開始恢復。

經季節性因素調整後，零售營業額較4月下降了21.5%；不包括汽車在內，銷售額下降了20.1%。

與4月一樣，5月零售銷售僅增長了兩類，超級市場和大型超市的銷售額增長了56.1%，而小型超市和便利店的銷售額亦增長9.1%。

由於所有食品和飲料企業在5月份仍只允許外賣或外賣業務，該類別的收入下降了50.1%，比4月份的52.7%略有改善。

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