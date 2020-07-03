【高盛推介】騰訊破頂後回軟 留意購沽證作兩手準備
2020年07月03日 13:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周五(3日)早段再創上市新高，其後回落。騰訊雲清遠數據中心周五下午將正式開服。
騰訊連創新高，近日資金以流入其認沽證為主，以過去5個交易日計，有約2,100萬港元流入，而騰訊認購證則有約900萬元流走。周五早段騰訊高位回落，即市見資金轉移部署認購證。
投資者如看好騰訊並計劃部署認購證，留意騰訊累積一定升幅，市場上認購證的面值都升高，大部分都高於0.25元。投資者如希望考慮低面值產品，可留意低街貨證中面值最低的騰訊購證(15559)，行使價600.5元，2020年10月5日到期，實際槓桿9.6倍。
貼價證選擇可留意騰訊購證(14847)，行使價510.38元，2020年11月16日到期，實際槓桿6.7倍。
另外，部分資金亦留意今年底明年初到期的輕微價外證，是現時熱門條款，可留意當中的騰訊購證(15362)，行使價558.88元，2020年12月31日到期，實際槓桿6.7倍。
相反，投資者如看淡騰訊，中期高槓桿的選擇可留意沽證(15361)，行使價433.68元，2020年12月31日到期，實際槓桿6.5倍，行使價430至515元之間、3個月期以上產品中槓桿最高之一。
較貼價證則可留意新上市騰訊沽證(15568)，行使價470元，2021年1月4日到期，實際槓桿5.9倍，新上市、行使價460至515元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
騰訊牛證(69013)，收回價497.39元，行使價494.89元，槓桿比率20.3倍。
騰訊熊證(69036)，收回價540元，行使價542.5元，槓桿比率19.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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