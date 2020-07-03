全球經貿戰：未懼中美角力　滙豐加大投資中國市場

滙豐周五(3日)宣布將啟動一項新服務，為中國內地的客戶提供數字財富和保險計劃服務，首先覆蓋廣州和上海的新客戶，還會建立了一家金融科技公司來支持其業務。

拓展迅速增長的中國中上階層客戶群，仍然是全世界銀行業巨頭的頭等大事，皆因其家庭擁有約90萬億元人民幣的可投資資產。在市場開放期間，從瑞銀集團到野村控股和瑞士信貸集團的公司已將財富管理作為其在岸業務的主要重點。

報道引述滙豐銀行亞洲財富與個人銀行業務Greg Hingston表示，這些新投資標誌着滙豐銀行不斷努力，以抓住亞洲尤其是中國內地這一地區最大的財富庫和全球最大的保險市場之一的高增長機會。

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