Olympus相機賣盤！投行：數碼相機行業將現重組潮

日本光學公司Olympus早前宣布出售相機等影像業務後，外界紛表示擔憂不斷萎縮的數碼相機市場會否出現骨牌效應？日本媒體報道，有投行認為未來數碼相機行業將出現重組趨勢。

Olympus於公告直言「市場環境極為困難」，未來該公司相機部門將會出售給業務重組基金「日本産業合作夥伴(JIP)」，預計在9月正式簽約。

報道指出，日本企業長期壟斷全球數碼相機市場，隨着智能手機發展已令需求大減，加上遇上新冠肺炎疫情令廠商業績惡化。除了Olympus以外，Nikon、Ricoh、佳能(Canon)和松下(Panasonic)等廠商的數碼相機業務也陷入困境。當中，Nikon影像業務2019財年虧損171億日圓，佳能成像業務2019財年營業利潤年減62%至482億日圓，其營業利潤只剩6%，已大大不如2007財年的營業利潤27%高收益。

報道又引述投行高層意見，認為未來數碼相機行業將出現重組趨勢，而相機改採代工生產的想法也是選項之一，主要是市場萎縮速度過快，廠商風險進一步提高。另有觀點認為，若不改革將設計開發和生產分割，並對生產進行整合，那該行業將沒有贏家。

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