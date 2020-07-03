破盡紀錄！全球最大養老基金首季狂蝕1.2萬億

財經媒體彭博報道，全球最大的養老基金在2020年首3個月出現創紀錄虧損，因為新冠肺炎疫情在此期間引發全球股市暴跌。

日本政府養老金投資基金(GPIF)周五(3日)公布，截至3月底的3個月中虧損了11%，即17.7萬億日圓(約1.2萬億港元)，這是2008年4月有可比較數據以來，該基金價值縮水最厲害的一次，使總資產降至150.63萬億日圓。該基金的投資中，外國股票表現最差，其次是國內股票。

幾個月前，GPIF剛剛對高層進行了重組，並調整了資產配置，以便把投資重心更多地放在海外債券上。由於社會保障仍然是成千上萬日本退休人員的主要關切，這大幅虧損可能會引起政治層面的關注。

海外債券是當季唯一產生正回報的主要資產，上漲了0.5%。國內債券下跌了0.5%，本地股票下跌了18%，外國股票下跌了22%。4月份，GPIF對外國債券的配置提高了10個百分點，至25%，同時將外國和國內股票的持倉比例維持在25%。

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