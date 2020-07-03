大鑊！鱷王達利奧又高呼別揸現金　上兩次冧市「明燈」

財經媒體彭博報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，目前經濟狀況依然嚴峻，為了救市，各央行將繼續大舉印鈔，使資產負債表出現爆炸式增長。可惜的是，央行別無選擇，只能看着債務爆升，否則經濟將一沉不起。

故他建議，現時投資者應優先考慮投資股票和黃金，而非債券和現金，因後者的回報為負，且央行還會繼續大舉印鈔。

不過，近年每當達利奧高呼「不要持有現金之時，就是股市爆煲之日」！回看今年1月中，他高叫「現金是垃圾」，建議投資者持有一個全球性多元化的資產組合，包括一些黃金，原因是央行不斷「印銀紙」，又認為今年經濟不會衰退。

就在兩年前，他於2018年1月，又高呼繼續持有現金的投資者將會「覺得自己非常愚蠢」。結果兩次都成為「燈神」，因全球股市自2018年2月及2020年2月起就大幅調整。

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