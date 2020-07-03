【專家樓評】陳永傑：低息量寬重臨　資金湧向樓市

新型肺炎的爆發，導致多個國家採取措施穩住經濟局面，包括量化寬鬆、減息及負息。由量寬帶來的後果，很多人都認為是前車可鑑，不可再錯過避險機會，近月香港見到不少投資者向樓市大舉進軍，希望避開財富貶值的結果。

在2008年全球發生金融海嘯，美國及歐洲先後使出量寬買債招數，藉以穩定經濟，導致大量資金流入樓市及股市等投資市場，樓價及優質股票價錢均被推高。

12年過去，不少人後悔在量寬及低息之後，沒有買入物業及股票等投資工具，作為應對量寬及低息的策略，眼光光的看着財富貶值。未能及時採取行動的人會警告自己，下一次如果有量寬及低息環境的到來，必定買入資產防止財富貶值。在新型肺炎發生之後，美國來個無限量寬，所以今年4月、5月香港樓市出人意表地堅穩，可能是資金捲土重來的避險信號。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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