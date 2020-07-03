二手樓價指數按周跌1.46%　反映社會事件憂慮

中原城市領先指數CCL報178.48點，按周跌1.46%。CCL連升2周後回軟，兼且跌幅明顯，反映市場普遍憂慮社會事件可能升級，有小業主趁樓價高沽售。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.73點，按周跌1.75%。CCL(中小型單位)報179.33點，按周跌1.65%。CCL(大型單位)報174.03點，按周跌0.40%。四大整體指數同樣連升2周後回軟，尚未跌穿轉勢回升前水平。近7周計，CCL累升1.44%、CCL_Mass累升1.67%、CCL(中小型單位)累升1.50%及CCL(大型單位)累升1.09%。

分區方面，港島CCL_Mass報187.96點，連升2周後回軟，按周跌2.08%。九龍CCL_Mass報178.98點，按周跌1.27%。 新界東CCL_Mass報190.32點，按周跌2.23%。新界西CCL_Mass報162.09點，按周跌1.71%。

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