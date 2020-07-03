【市後重點睇】油價回落逾1% 道期靠穩

美匯指數97.2上落；離岸人民幣(CNH)反覆企7.0678；港匯現報7.7502；美元兌日圓處107.48；歐元報1.1240；英鎊見1.2466。金價守1,774美元。油價回落逾1%，布油及紐油報42.54美元及40.05美元。道指期貨升8點。

-【實至名歸】股王騰訊市值突破5萬億元。

●【大行報告】

-高盛上調中芯目標價至42元。

-花旗指資金持續流出全球股市。

-摩通降港交所評級至中性，目標價仍看340元。

-高盛上調華虹半導體目標價至38元。

●亞洲股市：日股收漲160點，韓股升0.8%。

●【全球攬炒】

-德國6月新車註冊跌40%，全年料創31年低。

-新債王：美國經濟V形復甦至少需耗時1年。

-日本窮人愈來愈多，中產階層恐逐漸消失？

-美國國會預算辦公室削下半年經濟增長預測。

-調查指46%英國製造商擬未來半年裁員。

●新加坡5月零售銷售急降51.2%，創歷來最大跌幅。

●經濟重啟！澳洲5月份零售額增幅創紀錄。

●債券通開通3周年，人行推4項新舉措。

●科網泡沫重臨？美國科技股相對標指已屆2000年最貴。

●全球經貿戰：

-中國浪潮稱英特爾已恢復供應晶片。

-未懼中美角力，滙豐加大投資中國市場。

●新冠肺炎：新加坡淡馬錫延遲發布年度報告。

●Olympus相機賣盤！投行：數碼相機行業將現重組潮。

●【亂世買金】盛寶銀行：未來數年金價將再創新高。

●中國財政部續發700億人民幣10年期抗疫特別國債。

●全球第二！中國債券市場餘額108萬億元人民幣。

●破盡紀錄！全球最大養老基金首季狂蝕1.2萬億。

●大鑊！鱷王達利奧又高呼別揸現金，上兩次冧市「明燈」。

●中國經濟：

-上半年A股IPO集資額近1400億人幣。

-6月財新中國服務業PMI升至58.4。

●虛銀天星銀行私貸5分鐘可取款，大數據助審批。

●沙田工業地截標：至少錄得7份標書。

●SEA TO SKY本周六推售336伙，錄逾1萬票登記。

●二手樓價指數按周跌1.46%，反映社會事件憂慮。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626