建銀國際：恒指反彈近極限　下半年料低見20500點

建銀國際證券發表今年下半年港股投資展望，指上半年全球市場動盪，不同市場和行業均呈現兩極分化，尤其新經濟股跑贏傳統行業。不過，全球疫情反覆、貨幣及財政政策寬鬆及中美關係不穩3大因素，均拉長全球經濟的調整周期和加劇市場波動性，經濟復甦和可持續牛市仍「言之尚早」。

該行認為，今年港股盈利預測已累跌17.3%，雖然盈利預測由上月起開始回穩，惟預期全年會調整至按年仍跌約15%。研究部董事總經理兼首席策略師趙文利在電話會議上表示，雖然港股近月顯著反彈，惟受累於經濟復甦緩慢，企業盈利增長仍然低迷，故恒生指數估值已接近反彈極限。港股在這輪反彈後繼乏力，再度回調的壓力正在增加。

他續指，套息交易致港元偏強、中概股回歸及「北水」積極買貨爲港股帶來資金支持，加上經濟逐步重啟、疫苗有望在年底面世，料下半年恒指先低後高，介乎於20,500至28,000點。

《港區國安法》於近日起實施，趙氏表示，法案覆蓋面廣，能修補現時法例漏洞，且保障港人言論自由。他關注歐美國家就法案表達不滿，惟反制措施均比預期中溫和。他舉例，就算美國撤銷香港特殊地位待遇，涉及範疇限於國防設備與敏感技術，對香港實際影響不大。該因素已反映在恒指預測內。

投資策略方面，趙氏認為醫藥、消費、資訊科技等增長型股份繼續跑贏大市。他看好新經濟及科技股，惟部分龍頭科技企業股價已累積很大的升幅，故下半年上升動力或減弱。他偏好股價相對落後的科技硬件、新能源汽車及醫療股。另外，隨着經濟重啟，經濟周期股和本地股有望回升。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626