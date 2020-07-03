【全球救市】內地扶貧小額信貸還款期　再延至明年3月底

中國銀保監會、財政部、人民銀行、國務院扶貧辦聯合發布通知，有關進一步完善扶貧小額信貸的政策，並提出6大舉措。其中，延長受新冠肺炎疫情影響還款困難的扶貧小額信貸還款期限，對到期日在今年1月1日後、受疫情影響還款困難的貧困戶扶貧小額信貸，在延長還款期限最長不超過6個月的基礎上，將還款期限進一步延長至明年3月底。

扶貧小額信貸為四部門於2014年聯合推出的扶貧信貸產品，明確提出「5萬元人民幣(下同)以下、3年還款期以內、免擔保免抵押、基準利率放貸」等要點。今年初疫情突襲，官方於3月召開脫貧攻堅座談會，已於會上兩次特別提及扶貧小額信貸，足見扶貧小額信貸到期還款壓力及風險比較大。

為繼續做好扶貧小額信貸工作，今次通知提出6項舉措。其中，明確今年12月底前簽訂的扶貧小額信貸合同包括續貸、延期償還貸款，在合同期限內各項政策保持不變；擴大扶貧小額信貸支持對象，具備產業發展條件及有勞動能力的邊緣人口獲納入扶貧小額信貸支持範圍。

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