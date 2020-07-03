【fb直播】恒指升浪已形成？

港股連升3個交易日，恒指周五(3日)升近4個月高位，收報25,373點，升248點，成交逾1,630億元，在成交配合下，港股升浪已經展開？哪些股份會帶領指數向上？短期有咩因素要留意？

中資券商股繼續熱炒，在A股做好，加上內地科創板上市股份持續增加，而跨境理財通亦會令兩地資金增加互動，券商多了生意，板塊值唔值得追捧？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3.On.cc東網

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626