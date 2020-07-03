【fb直播】恒指升浪已形成？
2020年07月03日 16:19
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港股連升3個交易日，恒指周五(3日)升近4個月高位，收報25,373點，升248點，成交逾1,630億元，在成交配合下，港股升浪已經展開？哪些股份會帶領指數向上？短期有咩因素要留意？
汽車股又發力，內地中汽協公布，6月汽車業銷量預計按月增加4%。大行花旗亦預料，內地下半年汽車銷售會復甦，上調多隻車股目標價，吉利汽車(00175)及比亞迪(01211)表現最好，車股是否終於起動？又點揀好？
中資券商股繼續熱炒，在A股做好，加上內地科創板上市股份持續增加，而跨境理財通亦會令兩地資金增加互動，券商多了生意，板塊值唔值得追捧？
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