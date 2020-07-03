疫情礙需求！傳波音747-8飛機將停產

財經媒體彭博引述消息報道，波音將在近兩年內推出最後1架747-8飛機，此後747-8飛機將停產。

彭博取得的波音財務文件也暗示，該公司可能停產波音747-8。內容指出，按每月生產半架飛機的速度，747-8的生產時間要提前兩年以上，才能履行客戶的訂單，且波音並未提及將「繼續評估該計劃(製造波音747-8)的可行性」。目前波音有15架未完成的747系列貨機訂單。

波音在1970年推出747機型，其客機設有豪華的樓上休息室，貨機則可載運汽車、石油鑽探設備等大型貨物，但該機型的推出使波音幾乎瀕臨破產，且747系列和空中巴士(Airbus)的A380巨型客機從未在商業上流行過。Agency Partners分析師Sash Tusa指出，需要超大型飛機的航線數量實在非常少。

再者，今年疫情也讓大型客機缺乏買家。

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