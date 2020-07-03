【中環剝花生】「三人組」大談金、股、匯市？
2020年07月03日 17:10
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2020年上半年，金融市場經歷了連環股災、油價崩圍等驚嚇場面，令投資者疲於奔命；終於踏入下半年，港股率先顯現強勢，在大成交配合下，恒指兩日累升逾940點；內地股市亦不遑多讓，有形容已進入牛市；另邊廂，美股納指亦創新高，環球股市是否已經雨過天青？進入另一番新景象？
另外，在新冠疫情蔓延令避險意識抬頭下，金、油、匯市又會否出現新形勢？今集《中環剝花生》搵嚟自稱「跌市三人組」的艾德證券期貨策略投資總監文錦輝，銀河證券業務發展董事羅尚沛，訊匯證券行政總裁沈振盈，同你全方位預測金融市場下半年走勢。
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