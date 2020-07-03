【一手盤攻略】西營盤藝里坊‧1號坐享地利優勢

伴隨西港島線開通，除了方便西營盤居民出入之外，由於乘坐兩個站即達中環核心商業區，地利優勢因而帶動區內的樓價拾級而上；加上區內仍然保留慢活的生活節奏，配合近年藝里坊的壁畫熱潮，成功吸引不少文青紛紛前往留打卡留念。西營盤精品住宅項目藝里坊‧1號正坐落於忠正街8號，由恒基地產（00012）及培新集團共同合作發展，全盤共提供240伙，戶型介乎開放式至2房，實用面積介乎223至421方呎。

藝里坊‧1號周邊配套更不假外求，附近有各式各樣的中西美食、商舖、酒店、銀行及街市等。附近亦有新SOHO區之稱的高街、法定古蹟西港城，以及中西區海濱長廊，居民吃喝玩樂亦完全沒有問題。另外項目更坐擁全港首屈一指的名校網，小學屬於11校網，而中學屬於中西區，不少現代孟母都會慕名而至，為子女尋覓心儀學校，區內更有知名高等學府香港大學。想了解更多項目資訊，馬上收看影片！

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