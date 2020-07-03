唔止智能手機！鴻海冀「代工」電動車力爭盈利

外國傳媒報道，全球「代工」一哥台灣鴻海集團選擇純電動汽車作為新的利潤引擎，即未來計劃從手機等電子產品，轉型到代工做汽車！

事實上，電動車業務一直被視為鴻海創辦人郭台銘的「夢想」，鴻海的銷售毛利率目前只有6至7%，代工汽車則更高，但難度不小。

由於鴻海透過掌握智能手機等電子產品的設計能力、承擔製造的指揮部角色，而確立了代工模式，該公司也希望同樣地邁向汽車代工，目前的焦點在於鴻海與快意佳士拿(Fiat Chrysler)的合資業務走向，雙方談判在疫情全球大流行後進展遲緩；快意佳士拿今年將首次推出純電動汽車，希望藉着鴻海的製造網，在中國和純電動汽車市場構建立足點。

不過，快意佳士拿涉足純電動汽車的行動緩慢，且從整體來看，其在亞洲及大洋洲的市佔率僅0.5%，為其缺點。

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