數碼支付普及！港Visa安全代碼服務使用量增25%

支付技術公司Visa宣布，目前已透過Visa代碼服務(Visa Token Service，VTS)，於全球發行逾10億個代碼(Token)，以加速電子商務創新及推動支付安全，即採用一組安全代碼，替代持卡人的16位數Visa帳戶號碼，以防騙徒竊取。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，在電子商務及雲端代碼的帶動下，香港的預配置代碼(已使用的代碼)數量，於2019年按年增長25%。在今年首季，即香港的疫情高峰期間，同樣按年增長25%。

她相信，隨着數碼化支付愈來愈普及，支付交易的保安不斷加強，香港的代碼發展勢頭愈趨強勁。

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