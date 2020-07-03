新冠肺炎：金融機構仍「WFH」　全球復甦料受阻

全球股市從新冠肺炎爆發後的低位反彈，但於此同時，金融機構運作要恢復疫情前的水平仍面對重重困難。

外國媒體報道，在疫苗問世前，花旗不會讓超過總數的40%員工會到辦公室工作。換言之，該行仍有60%員工需要「WFH」(在家工作)。分析指出，主要大型金融機構都面對同樣困境，這無疑會拖慢全球經濟復甦步伐。

花旗機構客戶業務主管Paco Ybarra表示，該行已開始讓全球範圍內的小部分員工回辦公室上班，但不斷遇到一個問題，就是公共交通問題，該行員工不願乘坐地鐵或公交車去上班。

事實上，隨着美國佛羅里達和德克薩斯等州病例激增，花旗集團已推遲了讓美國員工返到辦公室，但該行讓美國東北部地區員工返回的計劃仍在繼續。

花旗在全球約有20.1萬名員工，最終要讓所有員工回到辦公室上班，在可見的未來都是艱巨的任務。

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