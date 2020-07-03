油價恐難飆！衛星數據顯示中國原油庫存創新高

外媒報道，隨着經濟復甦，中國煉油廠上季大舉買入原油。衛星數據顯示，作為全球最大的原油進口國的中國，本周原油庫存升至紀錄新高。

報道指，衛星公司Ursa太空系統的全球能源分析師Geoffrey Craig指出，截至7月2日當周，該公司利用雷達來追蹤油罐的儲油情況，監測下的39個中國政府和商業原油倉庫的庫存升至容量的70%。他表示，庫存自5月中旬開始上升，主要是由於進口量攀升。

中國經濟自新冠肺炎疫情中快速復甦，碰上4月和5月初油價見底，令中國大舉購入原油，導致大量油輪不得不在沿海地區等候卸貨。然而，油罐逐漸裝滿，也顯示日後的購買速度可能會放慢，國際油價反彈的主要推動力之一也可能因此消失。

安迅思駐上海分析師李莉表示，隨着煉廠逐漸消化在20多美元位置購入的原油，中國的購買狂潮肯定已從上個季度開始消退，第3季將進入購買的平靜期。

據Ursa Space的數據，中國沿海地區附近的倉儲最滿，達到容量的80%以上。早前整體的高位為3月26日當周，為68.5%。

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