【大行報告】大摩：港銀行估值吸引　惟欠積極催化劑

大摩認為，利率偏低將導致滙控及渣打淨息差下行，儘管改善活期及儲蓄存款(CASA)組合、調低定期存款利率等措施將有助紓緩相關壓力。除此之外，零售和財富管理活動減弱，將帶動收費下降，不過交易收入應能保持理想增長。

鑑於第二季經濟前景惡化，大摩預計，銀行於第一及第二階段的撥備將會增加，惟第三階段將有改善，估計滙控及渣打今年的信貸成本將分別保持於87點子及101點子。總括而言，儘管銀行估值具吸引力，但欠缺積極的催化劑，並面臨長期的結構性挑戰，料股價將窄幅上落。

自4月至今，滙控及渣打股價雙雙跌至低位橫行，上升動力欠奉。周五(3日)滙控收報37.45元，按日升0.4%；渣打則收報42.05元，按日跌1.5%。

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