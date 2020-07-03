內地洪災！專家料減慢粟米生長　料延遲收成

財經媒體彭博報道，6月導致中國部分地區洪水氾濫的傾盆大雨7月仍在持續，造成粟米農作物生長放慢，收穫季延緩。不過，對早季稻和棉花的損害可能很小。

中國國家氣候中心表示，7月東北部和北部大部分地區可能降雨過多。中國上個月的平均降雨量為1961年以來第9高水平。1998年中國爆發了最嚴重洪災，當時河堤決口，村莊和農田被洪水淹沒，數千人喪生。

盛達期貨的資深分析師孟金輝表示，市場擔心的是，由於沒有足夠的陽光促進農作物生長，國內粟米收穫可能延遲。孟金輝說，收穫延遲可能在9月和10月期間支撐國內價格，因新的農作物供應或不能按時上市。

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