分析料資本續流入中國　人民幣本季看升至7.05水平

全球風險胃納回升助人民幣走勢回穩，兌每美元本周主要於7.06至7.08區間波動，另人民幣期權隱含波動率亦有所回落，意味短期走勢偏穩。周五(3日)市場缺乏方向，在岸人民幣收市微跌17點子，報7.0680兌每美元。

建設銀行金融市場部報告指出，在內地疫情受控、經濟恢復較快，以及相對歐、美、日貨幣具息差優勢下，境外資本將有望持續流入到中國股市和債市，繼而利好人民幣。即使未來全球受到二次疫情打擊，人民幣仍有望在內地經濟穩定的基礎上，保持較強吸引力。技術上，7月人民幣主要波動區間為7.04至7.13。

三菱日聯東亞研究主管Cliff Tan則認為，目前美國總統特朗普對香港形勢的反應仍溫和，考慮到中國內地和全球復甦進程，預計未來數月人民幣將略為轉強，第3季或升至7.05，惟年底恐回軟至7.1。

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