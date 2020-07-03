果迷注意！Apple雖已敦促 惟iPhone 12仍有這些延遲...

每年9月都是「果迷」期待新款iPhone發布的大日子，無奈今年新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，使新款iPhone能否如期推出仍是問號。外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)已敦促相關供應商，保證大家不會錯過iPhone 12的既定發布日期，然而，其初期產能將相對受限，並有不少妥協：

●集中精力保證最先開賣版本供應

報道提到，今年iPhone 12會有多個型號，支持6GHz以下5G頻段的新機從進度來看，是不會有太大問題，也更符合中國市場版本，而支持美國5G毫米波的高端iPhone新機進度，已較原計劃拖延了兩個月。

●仍按照原計劃生產 惟削初期產能

有行業人士表示，iPhone 12的工程驗證測試已在6月底完成，但較往年遲了一個月，此後還需要開展其他必要的驗證測試。如果一切順利，蘋果公司通常會在8月下旬開始iPhone新機量產，但今年或有些困難，初期產能將相對受限。

●Apple已減少供應鏈的訂單

消息人士也對蘋果公司僅將時間表推遲一、兩個月的預測表示樂觀，因公司可靈活地減少供應鏈的訂單。有報道稱，蘋果公司已將其零部件訂單從1億削減至8,000萬，這個數字幾乎與上一代iPhone持平，惟外界對iPhone 12的銷量預測仍比較樂觀，預計只會較去年減少4%。

●不贈送充電器

市傳iPhone 12不再贈送充電器，有專家表示，因iPhone 12在5G方面導致成本上升，若因不送充電器而守住較低價格，相信會受消費者歡迎。另外，上游產業鏈人士也暗示，未來的iPhone包裝盒將「更薄」和「精緻」，蘋果公司已經以其輕巧、經濟的包裝盒而聞名，縮小其「iPhone」包裝盒可減少浪費和運輸成本。

●棄用新OLED屏幕生產商

據報，Apple原計劃今年iPhone會使用來自內地的京東方OLED屏幕，但由於生產問題，京東方OLED未能通過Apple驗證，所以首批5G iPhone不會採用來自京東方的OLED屏幕，三星顯示器將成為所有新款iPhone的主要OLED屏幕供應商。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626