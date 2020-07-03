新股專輯：傳柔宇科技擱置美上市　擬改中國掛牌

財經媒體彭博引述消息人士透露，中國柔性顯示器製造商柔宇科技赴美國上市計劃已擱置，目前正考慮在中國進行首次公開募股(IPO)。據彭博今年初報道，柔宇科技已秘密申請在美國IPO，擬籌資約10億美元。

消息人士表示，相關考慮尚處於初期階段，還沒有作出最終決定。柔宇科技的代表拒絕就此發表評論。

報道引述去年消息表示，以生產世界上第一台商用可折疊手機而聞名的柔宇科技，原計劃通過一輪非公開融資籌集資金，給公司的估值大約80億美元。不過，在中國風險投資領域陷入低迷導致流動性緊縮後，該公司轉向了美國市場。

自今年1月以來，中美關係急劇惡化，緊張局勢涉及貿易、科技和香港等方面。許多在美上市中資公司正在考慮在離本土更近的香港第二上市，中國也在積極吸引創新科技公司在上海和深圳上市。

柔宇科技與三星電子和京東方在使用尖端的有機發光二極管技術生產可彎曲屏幕領域展開競爭。該公司今年1月推出了一款智能揚聲器，在圓柱體周圍裝有可彎曲的顯示屏。

其產品系列包括旨在用作所謂移動影院的頭戴式顯示器和其他可穿戴柔性顯示器。該公司甚至還有一款智能手寫本，在亞馬遜、京東和全球商店有售。

柔宇科技的早期投資者包括Knight Capital、IDG資本、保利資本、尚乘、中國大亨謝志坤旗下基金和深圳市政府的風險投資部門。

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