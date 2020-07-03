美團聯合創辦人王慧文再減持

此前王慧文於美團公布首季業績翌日，即5月26日，以每股平均價136.89元沽出200萬股，套現2.74億元。

王慧文早前於社交媒體上發《再別康橋》的動態，惹來外界對於他提前退休的猜測。據內媒報道，美團表示這猜測並不屬實。

早於今年初，美團聯合創始人、首席執行官兼董事長王興發內部信宣布，王慧文將於今年12月離任，並退出集團的管理事務。據規劃，離職後王慧文將繼續擔任公司董事，兼任美團終身榮譽顧問、「互聯網+大學」特別講師，從事公司戰略規劃、組織傳承和人才發展相關工作。

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