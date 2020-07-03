樓價UPDATES：二手買賣活躍　個別屋苑連錄成交

市場住屋需求強勁，近日部分新界屋苑買賣活躍，馬鞍山薈晴及屯門卓爾居均連錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●黃竹坑居屋雅濤閣1座中層F室，實用面積422方呎，兩房間隔，享海景，上月中於未補價第二市場以610萬港元易手，實用呎價14,455元，創下港島未補地價居屋新高。

●西區寶翠園6座高層E室，實用面積約1,197方呎，套三房連工作間間隔，外望海景，放盤至今約6個月，原先開價3,300萬元，日前獲買家零議價買入，實用呎價約27,569元，項目6月錄得14宗二手成交，平均實用呎價26,764元。

●上環普頓臺中層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，叫價950萬元，放盤不足10日，即減40萬元，以910萬元易手，實用呎價18,648元。

●北角合偉大廈高層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以670萬元承接，實用呎價14,597元，原業主於2016年10月以530萬元購入上址自住，持貨近4年至今轉手，帳面獲利140萬元離場，單位期內升值約26%。

●北角寶馬台低層K室，實用面積718方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,115萬元承接，實用呎價15,529元，原業主於2016年9月以918萬元購入自住，持貨至今沽售，帳面獲利197萬元，單位近4年升值約21.5%。

●鰂魚涌康怡花園P座低層15室，實用面積461方呎，兩房間隔，開價約850萬元，以約830萬元易手，實用呎價18,004元。原業主於1997年6月以約428萬元入市，現轉售帳面獲利約402萬元，升值約94%。

●鰂魚涌康怡花園Q座低層10室，實用面積466方呎，兩房間隔，放盤一天，由860萬元減至830萬元獲承接，減幅約3%，實用呎價17,811元，原業主於1988年6月以約70萬元購入，至今升值逾10倍。

●筲箕灣形薈2座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，獲租客以21,200元租入，實用呎租約43.8元，業主於2016年10月以923.11萬元購入，租金回報約2.8厘。

●小西灣藍灣半島1座高層H室，實用面積565方呎，套三房間隔，獲租客以22,500元租入，實用呎租約39.8元，新租客為本區客。

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九龍區

●將軍澳東港城2座高層A室，實用面積623方呎，套三房間隔，最新以965萬元易手，實用呎價15,490元，原業主於2013年4月以595萬元入市，持貨7年多，現沽貨帳面獲利370萬元離場，單位期內升值約62%。

●將軍澳居屋和明苑和煦閣高層3室，實用面積517方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場叫價568萬元，減價43萬元或7.6%，最終獲區內白居二買家以525萬元承接，實用呎價10,155元。

●九龍塘又一居23座中層D室，實用面積約559方呎，套三房間隔，日前終以1,170萬元成交，實用呎價約20,930元，屋苑6月錄得6宗二手成交，而現時屋苑暫有22個放盤，最低入場價由940萬元起。

●九龍塘畢架山花園6座中高層B室，實用面積807方呎，套三房間隔，現連租約及一車位以1,320萬元沽出，實用呎價16,357元，上址現時月租32,000元，可享2.9厘租金回報。

●旺角居屋富榮花園8座高層B室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場以730萬元易手，實用呎價12,331元，原業主於2009年7月以180萬元購入上址，持貨11年至今轉售，帳面獲利550萬元離場，單位期內升值3倍。

●奧運站凱帆軒3座中層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，今年4月開始放盤，原業主開價900萬元，經議價後減價27萬元或約3%，最終以873萬元沽出，實用呎價約17,390元。

●西南九龍瓏璽6A座低層C室，實用面積524方呎，兩房間隔，吸引本地家庭客承租，月租23,600元租出，實用呎租約45元，業主於2011年8月斥資約1,006.37萬元購得，租金回報率約2.8厘。

●長沙灣碧海藍天5座低層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，獲新盤向隅客以879萬元承接，實用呎價17,794元。

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新界區

●馬鞍山薈晴連錄一房買賣，包括2座中層A07室，實用面積328方呎，一房間隔，以585萬元易手，實用呎價17,835元。原業主於2016年10月以約506.9萬元一手入市，持貨將近4年，現轉售帳面獲利78.1萬元，單位升值約15%。該盤2座高層A03室一房戶，實用面積337方呎，亦以590萬元沽出，實用呎價17,507元。

●屯門卓爾居本月連錄2宗成交，最新個案為3座高層C室，實用面積679方呎，三房連套房間隔，開價998萬元，減至930萬元獲換樓客承接，實用呎價13,697元。

●西貢匡湖居一期單號屋，實用面積1,048方呎，三房間隔，連約1,102方呎花園及約18方呎私人泊船位。原叫價3,300萬元，累減350萬元，減幅10.6%，以2,950萬元成交，實用呎價28,149元。

●沙田第一城17座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤一個月，原叫價720萬元，減價40萬元或約5.5%，以680萬元售出，實用呎價15,078元。

●火炭駿景園2座低層B室，實用面積594方呎，兩房間隔，以838萬元成交，實用呎價14,108元。據了解，原業主於2009年4月購入上址，當時作價335萬元，單位逾11年升值約1.5倍。

●屯門啟豐園2座低層D室，實用面積372方呎，兩房間隔，以519萬元成交，實用呎價13,952元，屬市場價成交。

●青衣盈翠半島8座低層A室，實用面積518方呎，兩房間隔，以885萬元成交，實用呎價17,085元。原業主於2011年8月以430萬元購入單位，現轉手帳面獲利約455萬元。

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